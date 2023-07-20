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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
21 липня 2023, 20:34

Зеленський пообіцяв відповідь російським терористам за їх воєнні злочини

Україна відреагує на напади російських військ, які призвели до трагічних наслідків для мирних жителів нашої країни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 21 липня.

Зеленський заявив, що сьогодні росіяни обстріляли селище Дружба в Донецькій області, в результаті чого загинули дівчинка 2007 року народження та хлопчик 2013 року народження. Також у Чернігівській області ракета, випущена російськими силами, потрапила у селище Гончарівське, де загинули дві жінки, а зараз триває розбір завалів.

Також сьогодні росія знову атакувала Одесу та південні регіони за допомогою ракет та дронів. З початку тижня від російських ударів в Одеській області постраждали понад 20 людей, в тому числі двоє дітей.

Президент наголосив, що тільки абсолютне зло може завдавати таких ударів. Він обіцяє відповідь і заявляє, що світ повинен об'єднатися для захисту та здійснення спільних дій, щоб перемогти агресора і забезпечити справедливе покарання росії за всі злочини, вчинені під час цієї війни.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна відповість росії на ракетні обстріли мирних міст збільшенням кількості ударів по ворожих військах.

Джерело: "Офіс Президента"
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