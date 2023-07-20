Виробництво якісних боєприпасів для БПЛА ініційовано Урядом

21 липня 2023, 20:56

Згідно з ініціативою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації, український уряд затвердив експеримент щодо розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів для безпілотних систем та їхніх бойових частин.

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що цей експеримент сприятиме масовому виробництву боєприпасів для БПЛА, що покладе край використанню неспеціалізованих саморобних конструкцій, що не завжди є надійними та ефективними.

Пропозиція, яка отримала затвердження, визначає порядок набуття статусу виробника боєприпасів для безпілотних систем та встановлює чіткі вимоги до компаній, які будуть займатися їхнім виробництвом.

За словами речника Кабінету Міністрів Тараса Мельничука, це створить значні можливості для розвитку технологічних продуктів і сприятиме масштабуванню українського defense-tech.

Президент Володимир Зеленський також висловив підтримку цьому кроку, наголошуючи, що українські військові тепер матимуть доступ до якісних та інноваційних боєприпасів для дронів, що підвищить їхню ефективність в захисті країни.