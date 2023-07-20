Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика / Суспільство / Події
21 липня 2023, 21:11

Арешт путіна за ордером МКС офіційно ініційовано в ПАР

Прокуратура ПАР звернулася до суду з офіційним запитом на арешт російського лідера володимира путіна, якщо той відвідає країну. Цю інформацію повідомила пресслужба південноафриканської партії Демократичний альянс.

Запит було подано ще 17 липня і став результатом постійного політичного та юридичного тиску окружного прокурора з метою дотримання міжнародних зобов'язань ПАР.

Партія також заявила, що президент Сиріл Рамафоса, хоч і намагався убезпечити путіна від арешту, але навіть посилання на Конституцію Південної Африки не вплинули на позицію прокурора.

Згідно з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, ордер на арешт путіна було видано у березні. Як країна, що ратифікувала Римський статут МКС, ПАР зобов'язана здійснити арешт російського президента у разі його приїзду до країни.

У першій заяві президент Рамафоса дав зрозуміти, що путін не буде арештований під час візиту на саміт БРІКС, але пізніше було оголошено, що російський лідер не приїде на зазначений захід. Політична ситуація навколо запиту на арешт викликала багато обговорень, і прокуратура ПАР настоює на дотриманні законів та міжнародних зобов'язань своєї країни.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: