Арешт путіна за ордером МКС офіційно ініційовано в ПАР

21 липня 2023, 21:11

Прокуратура ПАР звернулася до суду з офіційним запитом на арешт російського лідера володимира путіна, якщо той відвідає країну. Цю інформацію повідомила пресслужба південноафриканської партії Демократичний альянс.

Запит було подано ще 17 липня і став результатом постійного політичного та юридичного тиску окружного прокурора з метою дотримання міжнародних зобов'язань ПАР.

Партія також заявила, що президент Сиріл Рамафоса, хоч і намагався убезпечити путіна від арешту, але навіть посилання на Конституцію Південної Африки не вплинули на позицію прокурора.

Згідно з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, ордер на арешт путіна було видано у березні. Як країна, що ратифікувала Римський статут МКС, ПАР зобов'язана здійснити арешт російського президента у разі його приїзду до країни.

У першій заяві президент Рамафоса дав зрозуміти, що путін не буде арештований під час візиту на саміт БРІКС, але пізніше було оголошено, що російський лідер не приїде на зазначений захід. Політична ситуація навколо запиту на арешт викликала багато обговорень, і прокуратура ПАР настоює на дотриманні законів та міжнародних зобов'язань своєї країни.