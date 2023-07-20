Андрій Володкевич: «Примусово мобілізовані в «Л/ДНР» мають реальну змогу зберегти своє життя!»

21 липня 2023, 12:38

З початку повномасштабного вторгнення військ рф на території України у так званих «Л/ДНР» було примусово «мобілізовано» на військову службу дуже багато чоловіків. Доля цих примусово мобілізованих невтішна, адже окупанти не відпустять їх з війни живими та здоровими. Проте, у них є реальна можливість зберегти своє життя! Як їм це зробити роз’яснює Андрій Володкевич – керівник програми «ПОВЕРНИСЬ НА 100%».

Необхідно пам’ятати, що примус громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях до служби у збройних силах рф чи інших підконтрольних їй збройних формуваннях так званих «Л/ДНР», а також примусове залучення громадян України до участі у воєнних діях чи операціях проти сил оборони України, є порушенням російською окупаційною адміністрацією законів та звичаїв війни, за що передбачена відповідальність ст. 438 Кримінального кодексу України.

Тобто українці, яких примусово мобілізували на військову службу до підконтрольних російській федерації збройних сил так званих «Л/ДНР», мають можливість залишити таку службу, здатись в полон Збройним силам України та отримати статус потерпілого від примусової мобілізації.

Треба зазначити, що наявність в такого примусово мобілізованого російського паспорту не є перепоною, адже громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України вважаються такими, навіть якщо вони отримали паспорт рф або «Л/ДНР».

Як здатися в полон та зберегти своє життя?

Якщо ви вже знаходитесь безпосередньо на лінії бойового зіткнення, не зволікайте! Через Telegram або WhatsApp за одним із цих телефонів: +380 95 68 86 888 +380 93 68 86 888 +380 97 68 86 688 зв’яжіться з проєктом «Хочу жити». Вам нададуть детальну інструкцію, як вам здатися у полон саме у вашій ситуації.

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Як заздалегідь підготуватися до здачі в полон?

У випадку примусової мобілізації громадянин України може зв’язатись з Національним інформаційним бюро, створеним Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України і залишити відповідну інформацію про себе та про факт примусової мобілізації. Гаряча лінія 1648, тел: +38 (044) 287-81-65

Для того, щоб в майбутньому полегшити доведення обставин примусовості мобілізації до лав збройних сил окупантів доцільно зв’язатись з правоохоронними органами України та надати всю відому інформацію про обставини примусової мобілізації та осіб, які її проводили.

Треба пам’ятати, що обставини примусовості мобілізації можуть буть підтверджені показаннями свідків та потерпілих, оригіналами або копіями виданих країною-агресором або окупаційною адміністрацією документів, матеріалами фото-, відеофіксації тощо.

Якщо в примусово мобілізованого не має можливості скористатись засобами зв’язку та повідомити правоохоронні органи України про обставини примусової мобілізації, йому можуть допомогти знайомі та близькі, які змогли виїхали на підконтрольну територію України. Вони можуть звернутися до будь-якого правоохоронного органу та повідомити про факт примусової мобілізації особи, що проживає на тимчасово окупованих територіях.

Закликаю всіх громадян України, хто хоче зберегти життя своїм близьким та знайомим чоловікам, які залишилися на окупованій території, донести цю інформацію до них!