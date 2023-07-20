Його не вигнали - він сам пішов. Ткаченко здивован рішенням Президента про його відставку

21 липня 2023, 13:01

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив у своєму телеграм-каналі, що вже подав у відставку з посади, навіть до заяви президента Володимира Зеленського. Основною причиною його рішення стало "непорозуміння з приводу важливості культури під час війни".

"Сьогодні ввечері приніс прем'єру заяву про відставку через хвилю непорозуміння з приводу важливості культури під час війни. Культура важлива під час війни, бо ми ведемо боротьбу не тільки за території, а за людей. А люди - це наша пам'ять, історія, мова, творчість, незважаючи на війну, ми зберігаємо спадщину та минуле заради майбутнього. Приватні та бюджетні кошти на культуру під час війни так само важливі, як і кошти на дрони, бо культура - це щит нашої ідентичності та наших кордонів. І це моя принципова позиція, яку я підтримую", - зазначив Ткаченко.

Проте, за кілька годин до публікації поста Ткаченка, президент Володимир Зеленський звернувся до уряду з проханням розглянути нову кандидатуру на посаду міністра культури. За словами президента, сучасні українські серіали мають зніматися не за державні кошти, а за рахунок інвестицій.

Про відставку Ткаченка заговорили у суспільстві після ситуації з виділенням бюджетних коштів Мінкультом. Зокрема, Міністерство культури виділило 150 мільйонів гривень на зйомки розважального контенту та 500 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.