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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
21 липня 2023, 13:33

Четверту ніч поспіль терористи рф атакують Одесу та агропромисловість

Уночі 21 липня, Російська Федерація знову здійснила напад на Одещину, випустивши ракети типу "Калібр", які потрапили в агропідприємство зі складом зерна, повідомила речниця Сил оборони півдня, Наталія Гуменюк.

За її словами, в цю ніч країна-загарбник вивела в море ракетоносій і запустила 2 крилаті ракети, які пролетіли незвичним та складним маршрутом, майже до державного кордону з урахуванням рельєфу місцевості, ускладнивши можливість їх виявлення та знищення.

Під час рятувальних робіт, РФ запустила ще одну ракету тим же маршрутом у те ж саме місце. На щастя, люди встигли сховатися, і обійшлося без жертв.

Місцева влада повідомила, що внаслідок подвійного удару РФ було знищено понад 120 тонн зерна, зокрема гороху та ячменю.

Це вже четвертий нічний напад на Одещину з боку РФ. Ворог зосередив свої зусилля на агропромисловій інфраструктурі. Російська Федерація почала свої удари після заяви про односторонній вихід з зернової угоди.

За даними аналітиків ISW, таким чином, РФ намагається створити відчуття невідкладності свого повернення до даної ініціативи.

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