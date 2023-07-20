Четверту ніч поспіль терористи рф атакують Одесу та агропромисловість

21 липня 2023, 13:33

Уночі 21 липня, Російська Федерація знову здійснила напад на Одещину, випустивши ракети типу "Калібр", які потрапили в агропідприємство зі складом зерна, повідомила речниця Сил оборони півдня, Наталія Гуменюк.

За її словами, в цю ніч країна-загарбник вивела в море ракетоносій і запустила 2 крилаті ракети, які пролетіли незвичним та складним маршрутом, майже до державного кордону з урахуванням рельєфу місцевості, ускладнивши можливість їх виявлення та знищення.

Під час рятувальних робіт, РФ запустила ще одну ракету тим же маршрутом у те ж саме місце. На щастя, люди встигли сховатися, і обійшлося без жертв.

Місцева влада повідомила, що внаслідок подвійного удару РФ було знищено понад 120 тонн зерна, зокрема гороху та ячменю.

Це вже четвертий нічний напад на Одещину з боку РФ. Ворог зосередив свої зусилля на агропромисловій інфраструктурі. Російська Федерація почала свої удари після заяви про односторонній вихід з зернової угоди.

За даними аналітиків ISW, таким чином, РФ намагається створити відчуття невідкладності свого повернення до даної ініціативи.