Від нічного обстрілу росії Одещини втрачено рятувальну техніку - ДСНС

21 липня 2023, 13:41

Знову Одещина опинилася під обстрілами, і голова Державної служби з надзвичайних ситуацій, Сергій Крук, висловив своє зауваження щодо порушення норм міжнародного права з боку ворожих сил.

Із допису на офіційній сторінці в Facebook: "Знищуючи нашу техніку, ворог вкотре нагадує про те, що норми міжнародного права, якими рятувальники захищені від атак під час своєї роботи, для нього не мають ніякої ваги і поваги."

В результаті повторного ракетного удару, рятувальники втратили дві пожежні машини, а нова автоцистерна, ймовірно, не зможе бути відновлена.

Шансів на відновлення такої техніки майже не залишилося, і вона не зможе більше допомогти виконувати важливі рятувальні місії. На щастя, нашим рятувальникам вдалися уникнути поранень унаслідок цього обстрілу.