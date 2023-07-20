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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
21 липня 2023, 13:41

Від нічного обстрілу росії Одещини втрачено рятувальну техніку - ДСНС

Знову Одещина опинилася під обстрілами, і голова Державної служби з надзвичайних ситуацій, Сергій Крук, висловив своє зауваження щодо порушення норм міжнародного права з боку ворожих сил.

Із допису на офіційній сторінці в Facebook: "Знищуючи нашу техніку, ворог вкотре нагадує про те, що норми міжнародного права, якими рятувальники захищені від атак під час своєї роботи, для нього не мають ніякої ваги і поваги."

В результаті повторного ракетного удару, рятувальники втратили дві пожежні машини, а нова автоцистерна, ймовірно, не зможе бути відновлена.

Шансів на відновлення такої техніки майже не залишилося, і вона не зможе більше допомогти виконувати важливі рятувальні місії. На щастя, нашим рятувальникам вдалися уникнути поранень унаслідок цього обстрілу.

Джерело: "ДСНС України"
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