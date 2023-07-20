Під обстрілами ворога Чернігівщина, Запоріжжя, Одещина - є жертви

21 липня 2023, 13:59

Терористи рф вдарили по одному з населених пунктів Чернігівської області, у результаті чого був пошкоджений будинок культури. Про це повідомили з оперативного командування «Північ». На щастя, наразі немає даних про жертв, але інформація ще уточнюється.

Запорізька область також стала об'єктом атак з боку військ рф. Ворожі сили атакували Пологи, зруйнувавши об’єкт інфраструктури. На жаль, внаслідок цього інциденту загинули чотири чоловіки у віці 29, 30, 33 та 43 роки. Ще двох поранено, та і їх направлено до лікувального закладу.

Поміж всіх цих жахливих новин, Чернігівщина все ж продовжує оговтуватись після тимчасової російської окупації. Зараз регіон вже успішно відновив рух на восьми зруйнованих загарбниками переправах, проте робота з відновлення інфраструктури ще триває.

Також, в ніч на п'ятницю, рф здійснила ракетний удар по Одещині, знищивши ангар аграрного підприємства, де знаходилося 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Пожежа спалахнула на місці удару, але під час гасіння рф знову здійснила повторний удар по ангару. На щастя, люди встигли сховатись і внаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав.