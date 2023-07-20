На росії затримано терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) - РосЗМІ

21 липня 2023, 14:13

РосЗМІ повідомляють, що міжнародний терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) затриманий. А з проросійських телеграм-каналів можна дізнатись наступну інформацію:

"Мирослава Регінська, дружина Ігоря Стрєлкова:

Сьогодні, приблизно о 11:30, до нас приїхали представники Слідчого комітету. В цей час я не була вдома. Згодом, зі слов консьєржа, вони вивели мого чоловіка за руку і забрали його у невідомому напрямку.

Від друзів мені вдалося дізнатися, що моєму чоловікові пред'явлені звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Про місцезнаходження чоловіка мені нічого не відомо, він не виходив на зв'язок. В момент затримання мене не було вдома."

За інформацією від РБК, затримання Ігоря Стрєлкова здійснено на підставі заяви колишнього співробітника ПВК «вагнер». За його словами, підставою для звинувачень проти Стрєлкова стало його відкрите критикування керівництва росії у соціальних мережах.

Гаазький суд ухвалив вирок заочно та засудив Ігоря Стрєлкова до довічного ув'язнення, визнавши його винним у збитті малайзійського Boeing у серпні 2014 року. Сам Стрєлков не з'являвся на судові засідання та відмовлявся визнавати свою провину.