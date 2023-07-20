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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
21 липня 2023, 14:13

На росії затримано терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) - РосЗМІ

РосЗМІ повідомляють, що міжнародний терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) затриманий. А з проросійських телеграм-каналів можна дізнатись наступну інформацію:

"Мирослава Регінська, дружина Ігоря Стрєлкова:

Сьогодні, приблизно о 11:30, до нас приїхали представники Слідчого комітету. В цей час я не була вдома. Згодом, зі слов консьєржа, вони вивели мого чоловіка за руку і забрали його у невідомому напрямку.

Від друзів мені вдалося дізнатися, що моєму чоловікові пред'явлені звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Про місцезнаходження чоловіка мені нічого не відомо, він не виходив на зв'язок. В момент затримання мене не було вдома."

За інформацією від РБК, затримання Ігоря Стрєлкова здійснено на підставі заяви колишнього співробітника ПВК «вагнер». За його словами, підставою для звинувачень проти Стрєлкова стало його відкрите критикування керівництва росії у соціальних мережах.

Гаазький суд ухвалив вирок заочно та засудив Ігоря Стрєлкова до довічного ув'язнення, визнавши його винним у збитті малайзійського Boeing у серпні 2014 року. Сам Стрєлков не з'являвся на судові засідання та відмовлявся визнавати свою провину.

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