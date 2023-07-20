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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
21 липня 2023, 16:03

На росії путін не бачить результатів контрнаступу ЗСУ

Поки що президент рф володимир путін на нараді з постійними членами ради безпеки рф у п'ятницю, 21 липня, заявив, що результати контрнаступу ЗСУ викликають розчарування серед західних країн, які підтримують Україну у війні проти росії.

"Сьогодні очевидно, що ‘західні куратори київського режиму’ явно розчаровані результатами так званого контрнаступу, про який у попередні місяці голосно мовила нинішня українська влада. Результатів, принаймні поки що, немає", – заявив путін.

Він відзначив, що, незважаючи на надану допомогу «київському режиму» від західних країн, таких як постачання західної зброї, техніки та навіть присутність іноземних найманців та радників, ЗСУ не здатні прорвати фронт російської армії.

З одного боку, путін визнав, що постачання озброєння Україні з боку заходу завдають певних збитків росії, однак з іншого боку, - це призводить лише до затягування "конфлікту", внаслідок чого ЗСУ зазнають "величезних втрат", а мобілізаційний ресурс країни виснажується.

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