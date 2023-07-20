На москву йшов і збивав літаки пригожин, а затримують гіркіна - ГУР МО

21 липня 2023, 16:58

Затримання відомого російського терориста ігоря гіркіна (стрєлкова) свідчить про активне протистояння всередині політичних «веж кремля». Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрій Юсов, під час ефіру телемарафону у п'ятницю, 21 липня.

"Пушкін дописався, Гагарін долітався, а гіркін договорився. Це цікаві події. Ситуація в кремлі продовжує активно рухатися. Ми бажаємо успіхів усім учасникам процесу", – зазначив Юсов.

Він додав, що подібні процеси в кулуарах кремля раніше відбувалися в більш прихованій формі, але після спроби заколоту, яку організував засновник приватної військової компанії "вагнер", євген пригожин, вони стали більш відкритими.

Юсов вказав на парадоксальну ситуацію, бо на москву йшов і збивав літаки пригожин, а затримують гіркіна. Але така особливість путінського режиму. Він також підкреслив, що справа не обмежується самим гіркіним, а свідчить про зростаючу активність усередині політичних «веж кремлія».

Юсов повідомив, що українська розвідка має дані про можливі нові спроби заколоту на росії, однак він відмовився розголошувати цю інформацію, щоб не полегшувати роботу федеральної служби безпеки рф.

При цьому він не виключив можливості повернення лідера ПВК «вагнер», євгена пригожина, до політичних процесів у рф, зауваживши, що конфлікт між пригожиним та сергієм шойгу, міністром оборони рф, - залишається актуальним.

Юсов зазначив, що проблеми і конфлікти всередині росії стають все більш помітними, і представники кадрових військових з рф все частіше висловлюють схожі погляди.

"Частина з них уже розплатилися відстороненням. Процеси йдуть, і це процеси, про які говорить уже не тільки Україна, а й представники західних спецслужб і західні аналітики. путінський режим справді дає тріщини", – додав Юсов.