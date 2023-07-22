Ситуація щодо російського вторгнення на 22.07.2023

За добу Сили оборони знищили 7 танків та 19 артилерійських систем російських окупантів, збили 11 БПЛА ворога: загальні втрати рф становлять 241,3 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу‒ близько 241330 (+640) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4140 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16) од,
- артилерійських систем – 4629 (+19) од,
- РСЗВ – 693 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 448 (+8) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11),
- крилаті ракети ‒ 1298 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 691 (+5).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!