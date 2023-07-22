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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
22 липня 2023, 17:14

Поплічники гіркіна-стрєлкова вважають його "політв'язнем" та оголосили боротьбу за визволення

Координатор «партії лимонова» та член «крп» міхаїл аксель заявив про те, що "клуб рассерженных патриотов" починає публічну політичну кампанію в захист політв’язня стрелкова!

Міжнародний терорист ігор гіркін(стрелков) залишається в СІЗО, тому звичне «ниття», яке стало щоденною подією в соцмережах, сьогодні продовжили замість нього на його телеграм-каналі:

«Зневажливий цинізм системи: учасники збройного мятежу, які здійснили ‘похід на москву’ і в результаті занедбали 15 життів, зараз вільно гуляють разом зі своїм лідером, а російський офіцер, який пройшов 5 війн і віддав усе життя служінню Батьківщині, знаходиться за ґратами.

Люди при погонах, яким доручено захищати Закон, власноруч приєдналися до цього! Ви нічого не переплутали? Ви не забули присягу, в якій клялися служити своїй країні та своєму народу? Так кому і яким силам ви служите ЗАРАЗ, відпускаючи злочинців і саджаючи патріотів? Чи дійсно серед вас вже немає жодної порядної людини, здатної виступити проти повного свовілля???» – російський рух на підтримку і.і. стрєлкова.

Нагадаємо, що також було арештовано колаборанта з Сєвєродонецька та поплічника міжнародного терориста гіркіна-стрєлкова – павла губарєва, який прийшов на «мітинг» в підтримку свого куратора в миулому

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