22 липня 2023, 17:14

Координатор «партії лимонова» та член «крп» міхаїл аксель заявив про те, що "клуб рассерженных патриотов" починає публічну політичну кампанію в захист політв’язня стрелкова!

Міжнародний терорист ігор гіркін(стрелков) залишається в СІЗО, тому звичне «ниття», яке стало щоденною подією в соцмережах, сьогодні продовжили замість нього на його телеграм-каналі:

«Зневажливий цинізм системи: учасники збройного мятежу, які здійснили ‘похід на москву’ і в результаті занедбали 15 життів, зараз вільно гуляють разом зі своїм лідером, а російський офіцер, який пройшов 5 війн і віддав усе життя служінню Батьківщині, знаходиться за ґратами.

Люди при погонах, яким доручено захищати Закон, власноруч приєдналися до цього! Ви нічого не переплутали? Ви не забули присягу, в якій клялися служити своїй країні та своєму народу? Так кому і яким силам ви служите ЗАРАЗ, відпускаючи злочинців і саджаючи патріотів? Чи дійсно серед вас вже немає жодної порядної людини, здатної виступити проти повного свовілля???» – російський рух на підтримку і.і. стрєлкова.

Нагадаємо, що також було арештовано колаборанта з Сєвєродонецька та поплічника міжнародного терориста гіркіна-стрєлкова – павла губарєва, який прийшов на «мітинг» в підтримку свого куратора в миулому