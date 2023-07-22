Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
22 липня 2023, 18:31

На москві в ТЦ загинуло 4 людей та більше 70 получили опіки внаслідок пориву труби - РосЗМІ

На москві сталася надзвичайна масштабна подія, пов'язана з проривом труби, в результаті якої щонайменше 70 людей опинилися обвареними окропом, а четверо загинули. Інцидент трапився в ТЦ "Времена года" на Кутузовському проспекті. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Крім того, наразі відомо, що ще 20 відвідувачів ТЦ залишилися заблокованими у приміщенні через виливання кип'ятку. Інцидент стався на третьому поверсі будівлі, а також у цеху та їдальні. Через загрозу отримати удар струмом, електропостачання в ТЦ було припинено.

Адміністрація ТЦ спростувала інформацію про прорив труби і відмовилася від евакуації людей. Постраждалі повідомляють, що дізналися про подробиці з новин, оскільки адміністрація не повідомляла відвідувачів про небезпеку.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: