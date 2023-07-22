В США розроблено унікальний дрон-шпигун, якого не помічає ППО

22 липня 2023, 20:49

Американські розробники здійснили успішні випробування безпілотного літального апарата Phasa35, який може проводити спостереження за об'єктами зі стратосфери та залишатися непомітним для систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє видання Bild.

Випробування дрону відбулися в штаті Нью-Мексико. Він успішно піднявся на висоту понад 20 кілометрів над поверхнею Землі та протримався там протягом доби.

Система Phasa35 розроблена таким чином, що в стратосфері БпЛА може проводити спостереження до року, завдяки перезарядці елементів живлення від енергії сонця.

Завдячуючі особливій конструкції, дрон Phasa35 є невразливим для протиповітряних систем оборони, у тому числі для радарів та засобів радіоелектронної боротьби.

Деякі подробиці про американський дрон: Phasa35 обладнаний сонячними батареями, що постачають його системі енергією протягом дня, а також заряджають перезаряджувані батареї для роботи вночі. Розмах крила дрона становить 35 метрів, а корисне навантаження може досягати до 15 кілограмів.

Він призначений для: