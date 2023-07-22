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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
22 липня 2023, 21:01

Орбану "подарували" труну за тісну дружбу з путіним

У місті Фелчут активісти здійснили акцію протесту біля приватного будинку угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, поклавши перед ним дитячу труну з написом "Майбутнє угорської молоді".

Місцевий юрист та активіст Золтан Керестені опублікував фото акції на своїй сторінці у Facebook і розповів, що цим вчинком він висловив свій протест проти близьких стосунків уряду Угорщини з російським президентом володимиром путіним.

Згадуючи слова самого Орбана, сказані в 1989 році під час перепоховання угорського прем'єра Імре Надя, який очолив антикомуністичну революцію 1956 року і пізніше був страчений, Керестені нагадав про те, як комуністи прив'язали долю Угорщини до радянської росії (срср), позбавивши майбутнє угорської молоді.

Із заявою про діяння угорського прем'єра він зробив аналогію, що Орбан сам "повторює те, що робили його репресивні попередники", тобто знову пов'язує долю Угорщини із росією та Китаєм.

У своїй критиці до дій прем'єра, Керестені відзначив зростання економічної кризи, високу інфляцію, зменшення зарплат та погіршення у сфері охорони здоров'я та освіти.

Акція протесту відбулася в день візиту Віктора Орбана на Літній університет Тушнад, де він критикував Європейський Союз та звертав увагу на ростущий вплив Китаю.

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