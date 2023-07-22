Вулиця в честь Зеленського з'явилась у Великобританії

22 липня 2023, 12:46

У місті Харлоу, що знаходиться в Великій Британії, офіційно відкрили першу в країні вулицю, названу на честь президента України Володимира Зеленського.

Згідно з повідомленням ВВС, П'ята авеню в Харлоу тепер має дві назви - "П'ята авеню – авеню імені Зеленського". Вибір міста для цієї ініціативи не випадковий, адже Харлоу був заснований для сімей, які покинули Лондон після Другої світової війни.

Депутат Палати громад від Консервативної партії Роберт Халфон зазначив, що місто Харлоу зростало як фенікс з попелу і прагнув показати українцям, що після перемоги над росією є надія та можливості створення добрих нових міст. Крім того, Харлоу надавав притулок для 70 українських біженців та допомагав їм у важкий період російського вторгнення в Україну.

У початковому плані на церемонії відкриття вулиці з новою назвою мав брати участь посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Однак, звільнення українського дипломата було оголошено за кілька годин до заходу.

Незважаючи на це, відкриття вулиці імені Зеленського відбулося і стало важливою подією, що підкреслює підтримку та солідарність британського народу з Україною.