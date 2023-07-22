Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
22 липня 2023, 13:46

Дуже спекотно в Криму: детонація на аеродромі та нафтобазі – ЗМІ

Звістки про вибухи і атаку безпілотників з'явились у Красногвардійському районі (окупований Крим). Місцеві Телеграм-канали повідомили про інцидент, стверджуючи, що атаковані були нафтобаза та аеродром, а також детонували боєприпаси.

Глава окупованого Криму, cергій аксьонов, заявив, що дрони "намагалися" атакувати інфраструктурні об'єкти, проте російські військові вже прибули на місце події з метою нейтралізації можливих наслідків.

У зв'язку зі змістом повідомлень про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту, рух автотранспорту через міст тимчасово перекрили.

Також, варто відзначити, що Октябрське є домінантним аеродромом авіації Чорноморського флоту рф. За даними, у цьому районі почав детонувати склад боєприпасів, розташований поруч з аеродромом Октябрське в окупованому Криму.

За новими повідомленнями з місцевих телеграм-каналів – детонацію чути за 50 кілометрів, у той же час розуміючи занадто велику відстань, люди задаються питанням, а чи чути ту саму детонацію, чи ще десь детонує щє!?

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: