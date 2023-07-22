Близько 5 тисяч «вагнерівців» може вже знаходитись в Білорусі - Демченко

22 липня 2023, 14:23

За інформацією від речника Державної прикордонної служби України, Андрія Демченка, кількість найманців приватних військових компаній на території Білорусі може досягати приблизно п'яти тисяч осіб.

Він зазначив, що на початку цей показник оцінювався у сотнях, але зараз, враховуючи нові дані про присутність терористів приватної структури, – ця цифра значно зросла.

Незважаючи на зростаючу кількість найманців у Білорусі, Демченко заявив, що ця ситуація безпосередньої загрози для України не створює, а українські прикордонники налаштовані до будь-яких можливих сценаріїв та контролюють ситуацію на лінії кордону.

Він також підтвердив, що ДПСУ продовжує активно відстежувати ситуацію з прибуттям російських найманців до Білорусі та робить усе необхідне для забезпечення безпеки від сусідньої країні.

Влада оперативно реагує на потенційний ризик та забезпечує надійне укріплення кордону по всій його протяжності з використанням необхідних засобів.

Важливо зазначити, що до Білорусі прибули декілька колон "вагнерівців", а влада Білорусі дозволила їм розташуватися у таборі біля села Цель Могильовської області, де облаштовані намети для близько 9 тисяч осіб.