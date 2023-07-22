Від ворожого обстрілу на Сумщині загинула одна людина – Сумська ОВА

22 липня 2023, 14:36

Сьогодні на Сумщині сталася нова трагедія, пов'язана з діями російських терористів. За даними Сумської обласної військової адміністрації, ворожий обстріл з артилерії призвів до загибелі одного мирного жителя та поранення чотирьох інших людей у одному з селищ Краснопільської громади.

Зафіксовано 14 вибухів під час обстрілу, який стався близько десятої години ранку. На жаль, наслідками цих атак стали – життя одного цивільного та серйозні поранення чотирьох інших людей. Поранених негайно доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, що це лише один із багатьох випадків, коли російські терористи здійснюють атаки проти людей, інфраструктури та населених пунктів. Ситуація в регіоні залишається напруженою.