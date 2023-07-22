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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Події
22 липня 2023, 14:36

Від ворожого обстрілу на Сумщині загинула одна людина – Сумська ОВА

Сьогодні на Сумщині сталася нова трагедія, пов'язана з діями російських терористів. За даними Сумської обласної військової адміністрації, ворожий обстріл з артилерії призвів до загибелі одного мирного жителя та поранення чотирьох інших людей у одному з селищ Краснопільської громади.

Зафіксовано 14 вибухів під час обстрілу, який стався близько десятої години ранку. На жаль, наслідками цих атак стали – життя одного цивільного та серйозні поранення чотирьох інших людей. Поранених негайно доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, що це лише один із багатьох випадків, коли російські терористи здійснюють атаки проти людей, інфраструктури та населених пунктів. Ситуація в регіоні залишається напруженою.

Джерело: "Сумська ОВА"
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