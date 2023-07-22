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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
22 липня 2023, 16:49

В Україну більше не приїде російський пропагандист-воєнкор журавльов – загинув

На Запорізькому напрямку було зафіксовано цікаву подію, пов'язану з роботою ЗСУ по деокупації своєї території, де опинилась тоді ще ціла делегація російських пропагандистів.

У результаті артилерійського обстрілу, загинув відомий воєнкор агентства «риа новости» - ростислав журавльов. Згідно з повідомленням у Telegram, також були поранені фотокореспондент «риа новости» костянтин михальчевський, журналіст російської газети "известия" - роман польшаков, а також оператор неназваного телеканалу - дмитро шиков.

За даними РосЗМІ, роман польшаков отримав чотири осколкові поранення, одне з яких - на виліт. У дмитра шикова були виявлені уламки в м'яких тканинах та невеликий перелом кульшових кісток.

Під час обстрілу також опинилися під вогнем журналісти пропагандистських агенцій тасс та россия. За попередніми даними, це відбулось у районі нещодавно звільненого українськими військами села П’ятихатки в Запорізькій області.

Міноборони рф підтвердило, що чотирьох російських журналістів було поранено, а один із них помер під час евакуації.

Представники окупантів заявили, що подія сталася після артилерійського удару ЗСУ, під який потрапила група журналістів міц "известия" та інформаційного агентства «риа новости». Ці журналісти готували матеріали про артилерійські обстріли ЗСУ касетними боєприпасами в Запорізької області.

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