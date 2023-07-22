Терміново! Внаслідок нічної атаки російськими ракетами в Одесі зруйновано Спасо-Преображенський собор

В Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та православного храму.
Інформація про постраждалих уточнюється. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
"Одеса. Чергова нічна атака нелюдів. Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи", - поінформував він.
Водночас місцеві медіа повідомляють, що внаслідок ракетної атаки в Одесі зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, який є головним храмом російської церкви у місті.
Відео руйнувань з'явилося у пабліках. "У нас більше немає Преображенського собору. Все зруйновано", - розповідає очевидець події.