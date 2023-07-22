23 липня 2023, 02:28 Терміново! Внаслідок нічної атаки російськими ракетами в Одесі зруйновано Спасо-Преображенський собор В Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та православного храму. Інформація про постраждалих уточнюється. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер. "Одеса. Чергова нічна атака нелюдів. Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи", - поінформував він. Водночас місцеві медіа повідомляють, що внаслідок ракетної атаки в Одесі зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, який є головним храмом російської церкви у місті. Відео руйнувань з'явилося у пабліках. "У нас більше немає Преображенського собору. Все зруйновано", - розповідає очевидець події. Ірта-fax irtafax.com