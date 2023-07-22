Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
23 липня 2023, 02:28

Терміново! Внаслідок нічної атаки російськими ракетами в Одесі зруйновано Спасо-Преображенський собор

В Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та православного храму.

Інформація про постраждалих уточнюється. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Одеса. Чергова нічна атака нелюдів. Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи", - поінформував він.

Водночас місцеві медіа повідомляють, що внаслідок ракетної атаки в Одесі зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, який є головним храмом російської церкви у місті.

Відео руйнувань з'явилося у пабліках. "У нас більше немає Преображенського собору. Все зруйновано", - розповідає очевидець події.

Ірта-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: