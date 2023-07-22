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Суспільна думка
Політика
23 липня 2023, 16:47

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху успішно переніс операцію

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху успішно переніс операцію з встановлення кардіостимулятора. Про це повідомляє видання Jerusalem Post з посиланням на офіс глави ізраїльського уряду у неділю, 23 липня.

Згідно з повідомленням, прем’єр-міністрові Беньяміну Нетаньяху у ніч на неділю встановили кардіостимулятор у медичному центрі Шеба у Тель Хашоме. Його планують виписати з лікарні сьогодні, однак це залежатиме від висновків лікарів.

Раніше цього місяця Нетаньягу потрапив до медичного центру Шеба після того, як втратив свідомість та вдарився головою вдома у Кесарії. Після проведення аналізів, прем’єр-міністра виписали з лікарні з холтерівським монітором – різновидом портативної електрокардіограми для моніторингу серцевої діяльності.

Попередні дослідження цим медичним пристроєм виявили проблему із серцебиттям Нетаньягу, що змусило його лікарів рекомендувати негайне встановлення кардіостимулятора.

На час перебування глави уряду на лікарняному, його обов’язки виконує міністр юстиції Ярів Левін. В зв'язку з операцією було перенесено щотижневе засідання уряду, яке зазвичай відбувається у неділю.

Джерело: "Jerusalem Post"
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