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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
23 липня 2023, 16:59

Важкі бої на Луганщині: ворог продовжує наступальні дії – ЗСУ

У Луганській області останнім часом ситуація на фронті стала дуже напруженою, з прогресуючими наступальними діями російських військових та тривалими і важкими боями.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках залишається надважкою.

На Куп’янському напрямку, наші воїни стійко тримають оборону, не допускаючи прорива противника. Артилерійські і мінометні обстріли з боку російських військових відбуваються на населені пункти Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка у Харківській області.

На Лиманському напрямку, противник намагається провести наступальні дії у районах Надії Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині, але його напади не мають успіху.

Російська авіація також провела удари в районах Серебрянського лісу та Спірного у Донецькій області. При цьому, артилерійські обстріли зафіксовані у населених пунктах Невське, Білогорівка Луганської області, а також Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка у Донецькій області.

Ситуація залишається динамічною, а українські військові продовжують докладати максимальних зусиль для захисту територіальної цілісності країни.

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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