Важкі бої на Луганщині: ворог продовжує наступальні дії – ЗСУ

23 липня 2023, 16:59

У Луганській області останнім часом ситуація на фронті стала дуже напруженою, з прогресуючими наступальними діями російських військових та тривалими і важкими боями.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках залишається надважкою.

На Куп’янському напрямку, наші воїни стійко тримають оборону, не допускаючи прорива противника. Артилерійські і мінометні обстріли з боку російських військових відбуваються на населені пункти Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка у Харківській області.

На Лиманському напрямку, противник намагається провести наступальні дії у районах Надії Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині, але його напади не мають успіху.

Російська авіація також провела удари в районах Серебрянського лісу та Спірного у Донецькій області. При цьому, артилерійські обстріли зафіксовані у населених пунктах Невське, Білогорівка Луганської області, а також Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка у Донецькій області.

Ситуація залишається динамічною, а українські військові продовжують докладати максимальних зусиль для захисту територіальної цілісності країни.