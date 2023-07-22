23 липня 2023, 17:23

За повідомленням каналу Ukraine NOW, невідомі патриотичні особи знищили будинок місцевого гауляйтера Георгія Журавка в окупованих Олешках Херсонської області.

Інцидент стався увечері в суботу, 22 липня, на вулиці Крилова, 165. Олешківський міський голова Євген Рищук підтвердив цю інформацію.

Відомо, що Георгій Журавко є дядьком колаборанта Олексія Журавка, який був ліквідований у вересні 2022 року. Окупанти призначили Георгія Журавка "головою" Олешек у травні 2022 року. До цього він працював начальником КП "Олешки". Також Георгій Журавко взяв участь у парламентських виборах у 2019 році та місцевих виборах у 2020 році.

Інформація про те, був він в будинку під час вибуху чи поїхав звідти, – наразі невідома. Місцеві жителі, які бачили його біля будинку у той день, зазначають, що Георгій Журавко вже давно не проживав там.