Окупанти активно перекидають важку техніку до Маріуполя – радник мера

23 липня 2023, 20:11

У неділю, 23 липня, в тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано надзвичайно активне перекидання особового складу та озброєння військами рф. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя, Петро Андрющенко, під час інтерв'ю для 24 Каналу.

За отриманою інформацією, у місті було помічено дві колони, кожна з яких містила 30 військових машин окупантів. Загалом, це складало 60 одиниць техніки, що включало вантажівки та паливозаправники.

Також було відзначено переміщення особового складу, а російські солдати пересувалися зі спеціальними гарматами типу "Рапіра".

Петро Андрющенко відзначив, що це досить значне перекидання військової техніки, яке не спостерігалося в місті вже довгий час.

Він також висловив припущення, що можливо це збільшення збройних сил рф пов'язане з накопиченням техніки для забезпечення таборів чи поповненням резервів для певної ділянки фронту.