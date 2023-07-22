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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
23 липня 2023, 13:13

Окупанти знов атакували Одещину – знищено 9 повітряних цілей

Уночі 23 липня 2023 року окупанти знову атакували Одещину.

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Загалом противник застосував 19 ракет різних типів:

  • 5 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);
  • 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
  • 4 крилаті ракети морського базування «Калібр» - імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);
  • 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);
  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (Крим).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 повітряних цілей:

  • 4 крилаті ракети морського базування «Калібр»;
  • 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К».

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала більше 15 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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