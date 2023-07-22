Окупанти знов атакували Одещину – знищено 9 повітряних цілей

Уночі 23 липня 2023 року окупанти знову атакували Одещину.
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Загалом противник застосував 19 ракет різних типів:
- 5 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);
- 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
- 4 крилаті ракети морського базування «Калібр» - імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);
- 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);
- 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (Крим).
- 4 крилаті ракети морського базування «Калібр»;
- 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К».