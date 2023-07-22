Наслідки нічного обстрілу росією найбільшого храму Одеси 1794 року

23 липня 2023, 13:38

В результаті останньої масової ракетної атаки на місто Одеса зазнав серйозних пошкоджень Спасо-Преображенський кафедральний собор. Інформацію про це надала Одеська міська рада.

"В ніч з 22 на 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор", - зазначено у повідомленні.

Крім будівлі собору, пошкоджено один з релігійних об'єкт великої важливості для людей - Касперовська ікона Божої Матері, яка вважається покровителькою Одеси.

Уночі на місце події прибув міський голова Геннадій Труханов. В даний час тут працюють рятувальники та комунальні служби з ліквідації наслідків атаки.

В Одеській єпархії УПЦ (МП) розповіли, що пряме попадання ракети призвело до займання центрального вівтару собору, і це стало причиною пожежі. Внаслідок цього постраждав охоронець собору, його було госпіталізовано.

"Частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони. Повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору", - повідомили в єпархії.

Представник Одеської єпархії УПЦ (МП), архідиякон Андрій Пальчук, зазначив в інтерв'ю Суспільному, що на момент ракетного обстрілу у соборі перебували двоє людей - охоронець та семінарист.

"У соборі під час російського обстрілу знаходилися дві людини. Це наш охоронець Андрій Іванович, він живий, трошки з контузією, а також семінарист Михаїл, який перебував на мінус третьому поверсі. Він тут ночував, оскільки завтра зранку була запланована літургія. Слава Богу, що обидва живі і неушкоджені", - розповів архідиякон.

Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі є найбільшим православним храмом міста, його заснували ще в 1794 році.