Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
23 липня 2023, 13:57

Зеленський запевнив, що терористи рф відповідатимуть за мирну Одесу

Президент Володимир Зеленський у своєму повідомленні в Telegram заявив, що російські терористи, що здійснили атаку на мирне місто Одесу, отримають відповідь за свої злочинні дії. Він наголосив, що ракетні удари по мирним містам, житловим будинкам та кафедральному собору не мають жодного виправдання, а російське зло обов'язково буде покаране.

"Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", – заявив глава держави.

Зеленський також подякував усім, хто допомагає жителям міста в цей важкий час, а також усім, хто підтримує Одесу своїми думками та емоціями.

"Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло", – додав президент.

Варто нагадати, що в ніч на 23 липня російські терористи здійснили комбіновану атаку на Одесу та область, використовуючи ракети п'яти типів. Наслідком цього нападу загинула принаймні одна людина, ще 22 особи отримали поранення, включаючи четверо дітей. Атака призвела до значних руйнувань кафедрального собору, а також пошкодила цивільні об'єкти, житлові будинки та автомобілі.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: