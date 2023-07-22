Зеленський запевнив, що терористи рф відповідатимуть за мирну Одесу

23 липня 2023, 13:57

Президент Володимир Зеленський у своєму повідомленні в Telegram заявив, що російські терористи, що здійснили атаку на мирне місто Одесу, отримають відповідь за свої злочинні дії. Він наголосив, що ракетні удари по мирним містам, житловим будинкам та кафедральному собору не мають жодного виправдання, а російське зло обов'язково буде покаране.

"Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", – заявив глава держави.

Зеленський також подякував усім, хто допомагає жителям міста в цей важкий час, а також усім, хто підтримує Одесу своїми думками та емоціями.

"Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло", – додав президент.

Варто нагадати, що в ніч на 23 липня російські терористи здійснили комбіновану атаку на Одесу та область, використовуючи ракети п'яти типів. Наслідком цього нападу загинула принаймні одна людина, ще 22 особи отримали поранення, включаючи четверо дітей. Атака призвела до значних руйнувань кафедрального собору, а також пошкодила цивільні об'єкти, житлові будинки та автомобілі.