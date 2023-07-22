23 липня 2023, 14:26 В Одесі понад 40 будівель зазнали пошкоджень – мерія (фото) Внаслідок нічної атаки російських агресорів в Одесі пошкоджено понад 40 будівель. Про це повідомила міська влада у неділю, 23 липня. "Більше 40 будівель понівечено в Одесі в результаті нічного обстрілу. На всіх локаціях працюють комунальні служби", – заявили представники міської влади. Крім цього, директорка департаменту освіти Олена Буйневич повідомила, що внаслідок атаки пошкоджено п'ять закладів дошкільної освіти. Нагадаємо, сьогодні атаки зазнав історичний центр Одеси. Руйнувань зазнали багато будинків, в тому числі і Спасо-Преображенський кафедральний собор. Одна людина загинула, і ще 22 отримали поранення, серед них четверо дітей. Сили ППО збили дев'ять ракет із 19, які запустив ворог. Президент Володимир Зеленський пообіцяв відповідь російським терористам за атаки на мирне місто Одесу. irta-fax irtafax.com