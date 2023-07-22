Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада / Суспільство
23 липня 2023, 16:26

В ГУР повідомили, що росія вивчає стан енергосистеми України

Українська військова розвідка повідомила, що російська розвідка почала вивчати стан об’єктів енергетичної інфраструктури України.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Вадим Скібіцький заявив: "Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку РФ. Вони розпочали таку роботу."

За словами представника ГУР, російський ворог застосовує різні види розвідки, включаючи космічні методи. Ці дії мають на меті з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які можуть загрожувати енергосистемі держави.

Нагадаємо, що від початку жовтня до середини зими минулого року, росія здійснювала обстріли енергетичної системи України. Це призвело до серйозних наслідків, зокрема блекаутів, коли багато українців залишалися без світла, опалення та водопостачання, а також погодинного відключення електроенергії.

Джерело: "ГУР МО"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: