В ГУР повідомили, що росія вивчає стан енергосистеми України

23 липня 2023, 16:26

Українська військова розвідка повідомила, що російська розвідка почала вивчати стан об’єктів енергетичної інфраструктури України.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Вадим Скібіцький заявив: "Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку РФ. Вони розпочали таку роботу."

За словами представника ГУР, російський ворог застосовує різні види розвідки, включаючи космічні методи. Ці дії мають на меті з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які можуть загрожувати енергосистемі держави.

Нагадаємо, що від початку жовтня до середини зими минулого року, росія здійснювала обстріли енергетичної системи України. Це призвело до серйозних наслідків, зокрема блекаутів, коли багато українців залишалися без світла, опалення та водопостачання, а також погодинного відключення електроенергії.