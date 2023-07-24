Ситуація щодо російського вторгнення на 24.07.2023

За 17 місяців широкомасштабної війни загальні втрати російських загарбників становлять уже 242,6 тис. осіб, знищено більше 4160 танків ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 242620 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4162 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13) од,
- артилерійських систем – 4675 (+17) од,
- РСЗВ – 697 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 452 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5),
- крилаті ракети ‒ 1307 (+9),
- кораблі /катери / warships ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 698 (+2).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!