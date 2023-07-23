В ГУР прокоментували вибухи на москві та в Криму

24 липня 2023, 15:43

Адміністрація президента росії, путіна, зараз стикається з втратою контролю над важливими стратегічними об'єктами, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрій Юсов, коментуючи вибухи, які сталися в Москві та тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, Андрій Юсов зазначив: "Вибухи знову підтверджують, що символ ‘русского мира’ - Кримський міст - точно не є неприступним. Це не тільки незаконна, але і нестабільна конструкція. І це своєрідний урок для російських керманичів, які доповідали нагору, що все під контролем і захищено. Сьогодні ми бачимо, що це не так, і вже не вперше, і, очевидно, не востаннє, трапляються інциденти, доки ця конструкція не буде демонтована. Очевидний висновок - це сигнал для режиму путіна і усіх росіян на наших землях - забирайтесь геть".

Міністерство оборони росії повідомило, що 24 липня Україна здійснила атаку на москву за допомогою двох безпілотників, а на Крим було здійснено 17 атак. За даними російських ЗМІ, уламки одного з безпілотників були знайдені неподалік від будівлі міністерства оборони рф у центрі москви. Окупаційна влада в Криму повідомила про влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі та прийняла рішення про евакуацію населення з прилеглих сіл.