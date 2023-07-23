Оновлена інформація по нічній атаці дронів на Одещину

24 липня 2023, 16:00

В результаті атаки російських окупантів дронами по портовій інфраструктурі Одеської області, семеро людей постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації, Олег Кіпер.

Згідно з інформацією, двом постраждалим була надана медична допомога на місці, а п'ять осіб було госпіталізовано в лікарню. Зокрема, одна з постраждалих знаходиться у важкому стані і потребує реанімації, але її стан вдалося стабілізувати.

Ще одна особа перебуває в стані середнього ступеня тяжкості, тоді як троє із постраждалих отримали легкі осколкові поранення і забої тіла. Вони отримали необхідну медичну допомогу і направлені на амбулаторне лікування, госпіталізація для них не потрібна.

Як було повідомлено раніше, російські окупанти здійснили атаку на портову інфраструктуру Одеської області за допомогою іранських ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed".

За даними, три таких дрони було ліквідовано. Внаслідок цих вибухів було зруйновано ангар із зерновими та пошкоджено резервуари для зберігання інших видів вантажів. Також сталася пожежа в одному із виробничих приміщень.