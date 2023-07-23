Президент Румунії відреагував на атаку порту біля кордонів його країни

24 липня 2023, 16:35

Президент Румунії Клаус Йоханніс засудив російську атаку портів на Одещині неподалік кордону його Клаус Йоханніс держави. У своєму твітері Йоханніс зазначив, що вона сталася "дуже близько до Румунії".

«Я рішуче засуджую нещодавні атаки росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна з України, а отже, й на глобальну продовольчу безпеку», — написав президент.

Вранці 24 липня оперативне командування ЗСУ "Південь" повідомило, що вночі росія атакувала портову інфраструктуру Дунаю на Одещині за допомогою "шахедів". Зруйновано ангар із зерновими та пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів.

Вдень румунські ЗМІ написали, що росія атакувала порт у місті Рені на лівому березі Дунаю за 200 метрів від кордону з Румунією — країни, що входить до НАТО. Атаку зняли румунські моряки. За даними місцевого видання, до лікарні Рені потрапили четверо постраждалих — моряк з Ізмаїла та троє водіїв-далекобійників.