В тимчасово окупованому Донецьку повідомляється про «приліт». Як пишуть самі окупанти:
Обстріл Куйбишевського району міста Донецьк.
"Приліт" ракети РСЗО "Град" на територію комбінату харчових продуктів, Куйбишевський район Донецька.
"Приліт" до приватного сектору за заводом "Топаз", Куйбишевський район Донецька. Всі живі.
Альтернативні джерела повідомляють, що вибухи пролунали в місцях, де ворог ремонтує свою техніку.
Увага: Цивільним не ркуомендується перебувати біля військових об'єктів, знакохитись поряд, чи користуватись ними.