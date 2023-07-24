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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
24 липня 2023, 17:53

Відбувся "обстріл Куйбишевського району міста Донецьк" - РосЗМІ

В тимчасово окупованому Донецьку повідомляється про «приліт». Як пишуть самі окупанти:

Обстріл Куйбишевського району міста Донецьк.

"Приліт" ракети РСЗО "Град" на територію комбінату харчових продуктів, Куйбишевський район Донецька.

"Приліт" до приватного сектору за заводом "Топаз", Куйбишевський район Донецька. Всі живі.

Альтернативні джерела повідомляють, що вибухи пролунали в місцях, де ворог ремонтує свою техніку.

Увага: Цивільним не ркуомендується перебувати біля військових об'єктів, знакохитись поряд, чи користуватись ними.

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