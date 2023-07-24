24 липня 2023, 18:48

Під час атаки росіян на порт Рені, в Одеській області перебували шість румунських суден. Про це інформує видання Mediafax.

Згідно з інформацією зазначеного румунського джерела, влада країни прийняла рішення перенести всі судна назад до Румунії після удару військ рф. На щастя, судна не зазнали жодних пошкоджень і зараз знаходяться на румунському березі річки Дунай.

Румунія не вводила жодних обмежень щодо руху по Дунаю, і функціонування портів у прикордонному районі продовжується у звичайному режимі.

Нагадаємо, що вночі 24 липня війська рф здійснили чергову атаку на Одещину, спрямувавши ударні безпілотники Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю, зокрема порт Рені. В результаті було зруйновано три склади із зерном, а також пошкоджено вікна будівель та споруд у порту. Є інформація про шістьох поранених.