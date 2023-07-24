Окупанти під Горлівку на Донеччині перекиули мародерів із «Ахмата»

24 липня 2023, 21:20

В окупований населений пункт Миронівський, що знаходиться біля Горлівки в Донецькій області, прибув підрозділ російських військ під назвою "Ахмат". Згідно із повідомленням Генерального штабу Збройних Сил України, ці військові займаються мародерством та примушують мирних мешканців залишати свої будинки, самовільно заселяючись у житло, що спричиняє хвилю невдоволення серед цивільного населення.

Про це також повідомили у штабі, де підкреслили, що російські окупанти не тільки займаються мародерством, але й використовують медичну інфраструктуру цивільних населених пунктів, що тимчасово перебувають під їх контролем, для надання допомоги пораненим військовослужбовцям РФ. Один із таких випадків спостерігається в населеному пункті Раденськ на Херсонщині, де загарбники перетворили територію місцевого дитячого садка на польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають десятки поранених солдатів з російських військових відділень.