В Закарпатській області обвалився міст через річку Тересва, троє постраждалих

24 липня 2023, 21:30

В Закарпатській області сталася надзвичайна ситуація. На трасі Мукачево-Рогатин повалився міст через річку Тересва, а частина споруди впала разом із двома автомобілями, де знаходились люди.

Про це повідомляє пресцентр обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За отриманою інформацією, 24 липня о 19:00 год. до Служби порятунку надійшла звістка про руйнування автомобільного мосту на ділянці між смт Тересва та с. Бедевля Тячівського району. Міст мав протяжність близько 30 метрів. Як наслідок, у річку Тересва впали два транспортні засоби - вантажівка та легковий автомобіль.

За наданою інформацією відомо, що поранення отримали троє людей, включаючи двох дітей. Всі постраждалі були оперативно доставлені до лікарні для надання необхідної допомоги.

На ділянці траси, де стався інцидент, вжито заходів для обмеження руху автомобілів. На місці працюють працівники поліції, медики та рятувальники.