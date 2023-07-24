Російська ППО «панцир» на даху міноборони рф не змогла збити дрон

24 липня 2023, 21:46

Вранці безпілотники здійснили атаку на москву, але зенітно-ракетний комплекс «панцир», розташований на даху будівлі міністерства оборони рф, не зміг збити його, хоча безпілотник перебував лише за 300 метрів від комплексу.

За даними російської служби РС, проведений аналіз публікацій у соціальних мережах та супутникових знімків підтверджують, що зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», який був розміщений на даху міністерства оборони рф наприкінці 2022 року, все ще знаходиться на своєму місці.

Тим не менше, вранці сьогодні жодних свідчень про роботу даного ЗРК не було помічено. Навіть при тому, що відстань від місця удару безпілотника до протиповітряної оборонної зброї становить менше ніж 300 метрів, про це повідомляють журналісти.

Раніше з'явилась інформація у російських ЗМІ та соціальних мережах про ранкову атаку безпілотників на столицю рф, внаслідок чого була пошкоджена будівля біля міністерства оборони, а ще один дрон зачіпив верхні поверхи бізнес-центру «леруа мерлен».