В Криму знов сталося влучання у склад БК – РосЗМІ

24 липня 2023, 12:52

Сьогодні, 24 липня, "глава" окупаційної влади Криму сергій аксьонов повідомив про "атаку дронів" над півостровом та влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі. Інформацію про це він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

За його словами: "У небі над Кримом збито силами ППО та придушено засобами РЕБ 11 БпЛА противника. Сталося влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі. Також уламками БпЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі. Усі профільні служби працюють на місцях".

У зв'язку зі станом безпеки, рух залізницею у Джанкойському районі та на автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь тимчасово призупинено.

Також було прийнято рішення про евакуацію населення з прилеглих сіл у радіусі п'яти кілометрів від місця події. За попередніми даними, постраждалих не зафіксовано.

На 12:00 російський «глава» Криму сергій аксьонов заявив, що рух по автомобільній трасі Джанкой – Сімферополь відновлено.

Він також зазначив, що дорогу, а також рух по залізничній дорозі в Джанкойському районі, перекривали "з метою безпеки".