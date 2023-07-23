Портова інфраструктура Одещини знов портапила під удар рф

24 липня 2023, 13:03

У ніч на понеділок, 24 липня, було зафіксовано атаку російських агресорів дронами Shahed на порт Рені на Дунаї у Одеській області. Про це повідомив голова Ренійської громади, Ігор Плехов, в коментарі для сайту "Рені-Одеса. Наш спільний дім."

За повідомленням голови Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Кіпера, кількість постраждалих внаслідок цієї атаки зросла до шести осіб. Чотирьох людей госпіталізували до лікарні, один з них має середньої тяжкості поранення, а троє отримали легкі осколкові поранення та забої тіла. Всі постраждалі отримали медичну допомогу.

Під час наліту було зафіксовано приблизно 15 дронів "шахед", а жителі Рені та навколишніх сіл почули серію вибухів. Атака тривала практично чотири години, під час якої три дрони були знищені силами протиповітряної оборони.

Зазначається, що атака призвела до руйнування ангару з зерном, пошкодження резервуарів для інших видів вантажів та спалаху пожежі в одному із виробничих приміщень, яку вдалося швидко приборкати. Військові також підтвердили про чотири постраждалих працівників порту, але деталі інциденту ще уточнюються.

Ігор Плехов зазначив, що загалом було зруйновано три склади із зерном, а вибухова хвиля пошкодила вікна будівель та споруд у порту Рені. Також відбулись локальні пожежі, які були оперативно загашені рятувальниками.

Один із підприємців, який займається перевалкою зерна, заявив виданню о 5:00 ранку: "Знищують порт."