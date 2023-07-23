Атака БпЛА на москву. Наслідки. Фото

24 липня 2023, 13:22

Рано-вранці в понеділок, 24 липня, безпілотники атакували москву, дві нежитлові будівлі пошкоджені. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер російської столиці сергій собянін.

«Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань та постраждалих немає. Усі оперативні служби працюють на місці», – написав він.

Міноборони росії заявило, що "засобами радіоелектронної боротьби два українські БпЛА були придушені і зазнали краху".

За даними тасс і телеграм-каналу "обережно, москва", уламки одного безпілотника знайшли неподалік будівлі Міноборони на Комсомольському проспекті в Хамовниках у центрі москви. Другий пошкодив верхні поверхи будівлі бізнес-центру на півдні москви на проспекті Лихачова.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв опублікував у своєму твіттері фотографію диму, що піднімається із-за будівлі міноборони. Він звернув увагу на те, що неподалік Комсомольського проспекту, 17, знаходяться нібито кілька надсекретних об'єктів гру, а також військовий університет.

Мешканці Хамовників, чиї квартири постраждали від атаки безпілотника, скаржаться на місцевого Житловика через відмову встановити розбите скло в вікнах:

В квартирах будинку 15 корпус 2 на Комсомольському проспекті (що знаходиться навпроти будівлі, куди врізався один із безпілотників), вибуховою хвилею вибило скло в вікнах. Мешканці звернулися в Житловик з питаннями про ремонт, проте в даний момент вони не отримали відповіді щодо того, коли будуть проведені роботи. За словами мешканців, у Житловному сказали: "Ну не ми ж його (безпілотника) послали".

Також, у Хамовниках після ранкової атаки безпілотника перевіряють каналізаційні люки. Мешканці району помітили, що на вулицях у Хамовниках навколо будівлі Міністерства оборони на Фрунзенській набережній перевіряють люки. "Під вікнами якісь люди у військовій формі намагалися відкрити каналізаційний люк", - повідомляють свідки.