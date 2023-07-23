В кремлі заперечують свою провину щодо руйнування собору в Одесі

24 липня 2023, 13:46

Представник кремля дмитро пєсков заявив, що російські збройні сили не завдали удару по Спасо-Преображенському собору в Одесі, а сам храм був зруйнований ракетами від ППО, які були випущені українськими силами. Про це він заявив під час брифінгу у понеділок, 24 липня.

"Наші збройні сили ніколи не атакують соціальну інфраструктуру або релігійні об'єкти, зокрема храми. Ми відкидаємо ці звинувачення, оскільки це абсолютна неправда", - зазначив пєсков.

Він пояснив, що руйнування Спасо-Преображенського собору сталося через антиракети, які випустили українські війська і самі ж вони призвели до знищення цього храму.

Нагадаємо, що у ніч на 23 липня історичний центр Одеси став мішенню ракетної атаки росіян. Багато будинків були пошкоджені, включаючи Спасо-Преображенський собор. У результаті цих нападів загинула одна людина, а ще 22 отримали поранення, серед яких четверо дітей. Українські сили ППО збили дев'ять з 19 ракет, які були запущені ворогом.