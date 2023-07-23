У Швеції відбудеться суд над екоактивісткою Гретою Тунберг

24 липня 2023, 13:59

Молодий міжнародний активіст з екологічних питань Грета Тунберг буде відповідати перед судом за обвинуваченням у непокорі поліції під час протесту, який відбувся на півдні Швеції в червні 2023 року. Про це повідомляє інформаційне агентство AP.

Тунберг була затримана разом з іншими активістами, коли вони зупинили рух на нафтовому терміналі в порту Мальме 19 червня.

За словами прес-секретарки шведської прокуратури Анніки Коллін, звинувачення висунуто проти Грети Тунберг за те, що вона відмовилася виконати вказівки поліції та покинути місце протесту.

Прокурор Шарлотта Оттосен додала, що за такий порушення правил під час протесту передбачені штрафи.

Також варто зазначити, що Грета Тунберг підтримала акцію, організовану українцями біля офісу ООН у Бонні, Німеччина, де вимагали покарання росії за екологічну катастрофу на Херсонщині, а саме за вибух на Каховській ГЕС.