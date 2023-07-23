Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика / Суспільство / Події
24 липня 2023, 13:59

У Швеції відбудеться суд над екоактивісткою Гретою Тунберг

Молодий міжнародний активіст з екологічних питань Грета Тунберг буде відповідати перед судом за обвинуваченням у непокорі поліції під час протесту, який відбувся на півдні Швеції в червні 2023 року. Про це повідомляє інформаційне агентство AP.

Тунберг була затримана разом з іншими активістами, коли вони зупинили рух на нафтовому терміналі в порту Мальме 19 червня.

За словами прес-секретарки шведської прокуратури Анніки Коллін, звинувачення висунуто проти Грети Тунберг за те, що вона відмовилася виконати вказівки поліції та покинути місце протесту.

Прокурор Шарлотта Оттосен додала, що за такий порушення правил під час протесту передбачені штрафи.

Також варто зазначити, що Грета Тунберг підтримала акцію, організовану українцями біля офісу ООН у Бонні, Німеччина, де вимагали покарання росії за екологічну катастрофу на Херсонщині, а саме за вибух на Каховській ГЕС.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: