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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
24 липня 2023, 14:08

Під обстрілом рф знов Куп’янський район, є поранені

Сьогодні, 24 липня, російські терористичні війська знову здійснили атаку по території Куп'янського району Харківщини. Це призвело до поранень серед мирного населення. Пресслужба Харківської обласної військової адміністрації надала офіційну інформацію про події.

Внаслідок ворожого обстрілу села Піщане, 12-річний хлопчик був поранений. Крім нього, травмовані дві жінки - 31 та 48 років. За даними медичних працівників, стан постраждалих оцінюється як легкий.

Однак, крім цього, через російський обстріл смт Дворічна, 60-річний чоловік отримав ушкодження - його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітки та ноги.

Джерело: "Харківська ОВА"
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