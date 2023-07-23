Під обстрілом рф знов Куп’янський район, є поранені

24 липня 2023, 14:08

Сьогодні, 24 липня, російські терористичні війська знову здійснили атаку по території Куп'янського району Харківщини. Це призвело до поранень серед мирного населення. Пресслужба Харківської обласної військової адміністрації надала офіційну інформацію про події.

Внаслідок ворожого обстрілу села Піщане, 12-річний хлопчик був поранений. Крім нього, травмовані дві жінки - 31 та 48 років. За даними медичних працівників, стан постраждалих оцінюється як легкий.

Однак, крім цього, через російський обстріл смт Дворічна, 60-річний чоловік отримав ушкодження - його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітки та ноги.