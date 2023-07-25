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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
25 липня 2023, 12:19

Ситуація щодо російського вторгнення на 25.07.2023

Загальні втрати російських окупантів становлять уже понад 243,2 тис. осіб, знищено більше 4700 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 243220 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4174 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8131 (+13) од,
  • артилерійських систем – 4705 (+30) од,
  • РСЗВ – 698 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 454 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 1307 (+0),
  • кораблі /катери / warships ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7194 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 703 (+5).

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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