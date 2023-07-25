Ситуація щодо російського вторгнення на 25.07.2023

Загальні втрати російських окупантів становлять уже понад 243,2 тис. осіб, знищено більше 4700 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 243220 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4174 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8131 (+13) од,
- артилерійських систем – 4705 (+30) од,
- РСЗВ – 698 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 454 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14),
- крилаті ракети ‒ 1307 (+0),
- кораблі /катери / warships ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7194 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 703 (+5).
Разом переможемо!