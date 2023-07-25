25 липня 2023, 15:45

Заступник міністра закордонних справ рф сергій вершинін на саміті ООН з продовольчих систем у Римі заявив, що на даний момент планів щодо відновлення зернової угоди немає, так як переговори на цю тему взагалі не проводяться.

Він висловив свою думку, що здійснення зернової угоди без участі росії є неможливим, і наголосив, що чорноморська ініціатива не була поновлена після 17-го липня, на який був заявлений вихід з цієї угоди.

"Моя думка, що без росії цього зробити не можна. Зараз переговори щодо відновлення зернової угоди не йдуть. Чітко озвучено нашу позицію. Після 17-го липня поновлення чорноморської ініціативи не відбулося. Ми заперечили проти цього. Заперечили з урахуванням того досвіду імплементації стамбульських домовленостей, який у нас накопичився за рік", – розповів вершинін.

вершинін також відзначив, що реалізація угоди щодо вивезення зерна не впливає на боротьбу з голодом, і нагадав про меморандум з ООН, який не запрацював, не забезпечивши сприяння безперешкодному вивезенню продукції та добрив із росії.

Тиждень тому в кремлі заявили про вихід із зернової угоди, яка діяла рік і дозволяла експортувати українське продовольство з портів Чорного моря. Після цього, росія здійснює терористичні атаки на південь України і нищить портову інфраструктуру, яка була використана у зерновій угоді.