Про успіхи ЗСУ у районі Старомайорського – речник Сил оборони

25 липня 2023, 15:58

На Бердянському напрямку в районі Старомайорського "Сили оборони дещо просунулися вздовж лінії фронту та вглиб окупованої території". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку, Валерій Шершень.

"На Бердянському напрямку українські штурмовики в районі Старомайорського мали черговий успіх, просунувшись уздовж лінії фронту від пів кілометра. А також мають просування до 750 метрів углиб противника", - сказав він.

На Мелітопольському напрямку, в районі Роботиного, у зв'язку зі щільним мінуванням положення українських сил - "без змін".

Загалом, за словами речника, за минулу добу в ході ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках - "без змін". росіяни продовжують чинити опір, здійснюють переміщення військ, застосовують резерви.

Українські ударні підрозділи закріплюються на нових рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Серед першочергових заходів на зайнятих рубежах є розмінування. За його словами, добре показала себе техніка, яку Україні надали міжнародні партнери - інженерні танки Wisent та Dachs.