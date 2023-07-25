25 липня 2023, 16:05

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Арістов оголосив про свій намір скласти мандат.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук у своєму Facebook у вівторок, 25 липня.

Він зазначив: "До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Ю.Ю. Арістова про складання повноважень народного депутата України".

Стефанчук підтвердив, що заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Раніше ЗМІ звернули увагу на те, що Юрія Арістова помітили у п'ятизірковому готелі "Waldorf Astoria Maldives" на Мальдівах. Вартість проживання там на двох оцінюють від 100 тисяч гривень на добу .

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ініціює питання негайного призупинення членства Арістова у фракції. Він також заявив, що всі документи з відряджень та інша інформація будуть перевірені.